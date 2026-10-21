Федеральный чиновник и подрядчик на курорте «Мамисон» стали уголовными фигурантами

По данным УФСБ, один из подозреваемых прежде занимал руководящую должность в Комитете Северной Осетии по занятости населения, а затем перешел в «Кавказ.РФ». Следствие связывает платежные документы с договором на проведение фестиваля тропостроения «Национальная кавказская тропа» на курорте «Мамисон». Ведомство не уточнило, какие именно товары указали в платежках, кто должен был их поставить и прошли ли деньги по счетам.