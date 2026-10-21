Федеральный чиновник и подрядчик на курорте «Мамисон» стали уголовными фигурантами
УФСБ по Северной Осетии сообщило о возбуждении уголовного дела против сотрудника АО «Кавказ.РФ» и генерального директора подрядной организации, пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Северной Осетии.
По версии ведомства, они изготовили поддельные платежные поручения, чтобы вывести деньги под видом оплаты товаров аффилированному лицу. Следственное управление СКР по республике возбудило дело по ч. 2 ст. 187 УК РФ — о неправомерном обороте средств платежей. УФСБ не назвало фигурантов, сумму предполагаемого вывода и компанию-подрядчика. Публично ведомство также не предъявило платежные документы или иные материалы расследования.
По данным УФСБ, один из подозреваемых прежде занимал руководящую должность в Комитете Северной Осетии по занятости населения, а затем перешел в «Кавказ.РФ». Следствие связывает платежные документы с договором на проведение фестиваля тропостроения «Национальная кавказская тропа» на курорте «Мамисон». Ведомство не уточнило, какие именно товары указали в платежках, кто должен был их поставить и прошли ли деньги по счетам.
Фестиваль прошел с 15 по 20 июля 2025 года. Организатор — «Кавказ.РФ» — заявлял, что участники обустроят на курорте четыре экологические тропы общей протяженностью 12 км. Изначально организатор рассчитывал принять около 1,5 тыс. гостей, позднее сообщал о почти 450 участниках за все дни. В программе значились работа на маршрутах, установка навигации и стендов, лекции и экскурсии.
Эти данные описывают масштаб и заявленные задачи мероприятия, но сами по себе не подтверждают обвинение. По состоянию на 21 октября 2026 года в доступных публикациях не появились имена подозреваемых, размер возможного ущерба, сведения о мере пресечения или результаты экспертиз. Фигуранты пока остаются подозреваемыми, а обстоятельства движения денег должны установить следствие и суд.