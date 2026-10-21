В Красноярске построят два «мусорных» объекта общей мощностью более 1 млн тонн
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Новая концепция создания инфраструктуры обращения с отходами в Красноярском крае предполагает строительство восьми объектов. Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.
Руководитель ведомства выступил на сессии краевого Законодательного собрания 20 октября с докладом об экологической ситуации в регионе.
В число объектов входят мусоросортировочный комплекс и объект компостирования органических отходов в Красноярске, полигон отходов «Енисейский», норильский объект обработки и обеззараживания твердых коммунальных отходов в Норильске и др. Их суммарная мощность составляет 1,54 млн т отходов в год. Из этого объема на два объекта в Красноярске придется в общей сложности более 1 млн т.
Суммарный объем инвестиций в восемь объектов предполагается в размере 17,67 млрд руб. Самыми затратными окажутся «Минусинский экотехнопарк» (4,73 млрд руб.) и «Енисейский» полигон (4,15 млрд руб.). Семь объектов планируется ввести в строй в сентябре 2029 года, норильский — в декабре 2028-го.
«Создание семи экотехнопарков, как мы предполагали это сделать ранее, потребовало бы значительных финансовых затрат — свыше 60 млрд руб. Поэтому пришлось отказаться от создания ачинского, канского и лесосибирского технопарков. Стянуть расходы на один промышленный парк и обеспечить выполнение показателя национального проекта»,— рассказал о причинах изменения концепции господин Часовитин.
Как писал «Ъ-Сибирь», о предстоящей подготовке министерством экологии документации, например, для «Лесосибирского экотехнопарка» сообщалось в апреле этого года. Объект должен был занять более 26 га.
По словам министра, новый план природоохранных мероприятий в крае согласован Минприроды России и утвержден распоряжением правительства Красноярского края от 15 октября 2026 года. Соответствующие изменения предстоит внести в бюджеты 2027—2029 годов.