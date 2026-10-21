В Красноярске построят два «мусорных» объекта общей мощностью более 1 млн тонн

В число объектов входят мусоросортировочный комплекс и объект компостирования органических отходов в Красноярске, полигон отходов «Енисейский», норильский объект обработки и обеззараживания твердых коммунальных отходов в Норильске и др. Их суммарная мощность составляет 1,54 млн т отходов в год. Из этого объема на два объекта в Красноярске придется в общей сложности более 1 млн т.