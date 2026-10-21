Жителя Барнаула осудили за незаконные банковские операции на 25 млн рублей
Суд в Алтайском крае вынес приговор жителю Барнаула, обвинявшемуся в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Также ему инкриминировали организацию деятельности по представлению в налоговые органы подложных налоговых деклараций (ч. 2 ст. 173.3). Подсудимому назначили 2,5 года лишения свободы, сообщило следственное управление СКР по региону.
По версии следствия, в 2024—2025 годах злоумышленник и его подельники создали организованную группу. Не имея регистрации и лицензии, через подконтрольные юрлица они занимались обналичиванием. Незаконный доход превысил 11,6 млн руб.
Кроме того, члены группы организовали сбыт подложных счетов-фактур и налоговых деклараций от имени подконтрольных организаций. За услугами к ним обращались представители коммерческих организаций, желавшие незаконно получить налоговые льготы. В этих случаях доход обвиняемых составил 13,8 млн руб.
Уголовное дело в отношении остальных фигурантов дела еще рассматривается в суде.