Жителя Барнаула осудили за незаконные банковские операции на 25 млн рублей

Суд в Алтайском крае вынес приговор жителю Барнаула, обвинявшемуся в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Также ему инкриминировали организацию деятельности по представлению в налоговые органы подложных налоговых деклараций (ч. 2 ст. 173.3). Подсудимому назначили 2,5 года лишения свободы, сообщило следственное управление СКР по региону.