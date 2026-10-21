Выдача льготной ипотеки в Челябинской области выросла на 114%

Объем одобренных займов на жилье с господдержкой в регионе в начале осени составил 7,8 млрд руб. За месяц показатель увеличился на 12%. При этом средний чек такого кредита несколько снизился — на 50 тыс. руб. Средний срок, напротив, вырос с 323 до 327 месяцев.