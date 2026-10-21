С ростовских водителей с начала года взыскали 2 млрд рублей штрафов

За девять месяцев полиция начислила водителям штрафы на 3,5 млрд руб., а взыскала 2 млрд руб. Это около 57% начисленной суммы, остальные штрафы остались неоплаченными. В исходном сообщении речь идет о штрафах и взысканиях в целом; разбивки по видам нарушений, сумме задолженности и доле платежей именно по постановлениям камер МВД не приводило.