С ростовских водителей с начала года взыскали 2 млрд рублей штрафов
За январь—сентябрь 2026 года в Ростовской области зафиксировали около 3 млн нарушений правил дорожного движения. Свыше 2,5 млн из них выявили дорожные камеры. Инспекторы составили 3 869 протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения. Эти данные начальник регионального управления МВД Александр Речицкий представил на оперативном совещании в правительстве области; их опубликовала пресс-служба ведомства.
За девять месяцев полиция начислила водителям штрафы на 3,5 млрд руб., а взыскала 2 млрд руб. Это около 57% начисленной суммы, остальные штрафы остались неоплаченными. В исходном сообщении речь идет о штрафах и взысканиях в целом; разбивки по видам нарушений, сумме задолженности и доле платежей именно по постановлениям камер МВД не приводило.
На фоне интенсивного контроля число учтенных ДТП в области снизилось на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, число раненых — на 6,9%. При этом аварии унесли жизни 347 человек, в том числе девяти детей.
Ранее, сообщая о ДТП в регионе, областное управление МВД называло среди типичных нарушений со стороны водителей превышение скорости с учетом дорожных условий, ошибки при проезде перекрестков и пешеходных переходов, выезд на встречную полосу, управление без прав и игнорирование сигналов светофора и разметки.
«Основными причинами дорожно-транспортных происшествий остаются нарушения правил дорожного движения. Со стороны водителей чаще всего фиксируются несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушения при проезде перекрестков и пешеходных переходов, выезд на встречную полосу, управление транспортом без прав, игнорирование сигналов светофора и разметки, а также вождение в пьяном виде»,— пояснили в ростовской полиции. Пешеходы, попадающие в ДТП, чаще всего переходят дорогу в неположенном месте и игнорируют сигналы светофора. Эти причины полиция перечисляла в комментарии «Ъ-Ростов» в марте, разбирая статистику за первые два месяца года.