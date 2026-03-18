В Ростовской области количество ДТП с погибшими сократилось на 9,3%

За первые два месяца года в Ростовской области в ДТП погибли 49 человек, из которых двое — дети. Это на 9,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном ГУ МВД.

Вместе с тем, число пострадавших сократилось до 326 человек (-21,6% к предыдущему году). По данным ведомства, всего в регионе в январе-феврале текущего года произошло 263 аварии. Число ДТП сократилось на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Основными причинами дорожно-транспортных происшествий остаются нарушения правил дорожного движения. Со стороны водителей чаще всего фиксируются несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушения при проезде перекрестков и пешеходных переходов, выезд на встречную полосу, управление транспортом без прав, игнорирование сигналов светофора и разметки, а также вождение в пьяном виде»,— пояснили в ведомстве. Пешеходы, попадающие в ДТП, чаще всего переходят дорогу в неположенном месте и игнорируют сигналы светофора.

Наталья Шинкарева