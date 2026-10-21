«Сибирь» отыграла две шайбы у московского «Динамо» и победила по буллитам

В начале третьего периода динамовцы вели 2:0, но оставшегося времени гостям хватило на то, чтобы сравнять счет. В составе «Сибири» дважды отличился Александр Яремчук. Сначала он реализовал большинство, а примерно за две минуты до конца забил еще одну шайбу, когда новосибирцы играли вшестером с пустыми воротами.