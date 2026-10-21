«Сибирь» отыграла две шайбы у московского «Динамо» и победила по буллитам
«Сибирь» провела один из лучших матчей на стартовом отрезке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2026/2027. 20 октября в Москве новосибирцы обыграли местное «Динамо».
В начале третьего периода динамовцы вели 2:0, но оставшегося времени гостям хватило на то, чтобы сравнять счет. В составе «Сибири» дважды отличился Александр Яремчук. Сначала он реализовал большинство, а примерно за две минуты до конца забил еще одну шайбу, когда новосибирцы играли вшестером с пустыми воротами.
В серии буллитов Николай Степанов оказался единственным игроком, реализовавшим бросок. Он принес победу «Сибири» — 3:2.
При этом в игровом плане москвичи имели большое преимущество, перебросав «Сибирь» почти вдвое. Голкипер гостей Антон Красоткин отразил 37 бросков и был признан главной «звездой» матча.
Новосибирцы вышли на седьмое место в конференции «Восток». У команды 17 очков — на два меньше, чем у хабаровского «Амура», казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева».