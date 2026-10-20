Квартальнов назвал игру «Локомотива» с «Нефтехимиком» инертной
Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов после домашнего поражения от нижнекамского «Нефтехимика» со счетом 0:1 заявил, что команде не хватило энергии, а удаления в зоне атаки повлияли на результат.
«Не могу сказать, что энергии у нас было очень много. Может быть, чуть-чуть инертная она у нас была. Но в большинстве такие моменты надо забивать»,— сказал Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.
Тренер также прокомментировал отсутствие Александра Радулова в концовке встречи. Форвард ушел в раздевалку после силового эпизода и не вернулся на лед.
«Он ушел. Да, его не было. Пока не знаю, что с ним»,— сообщил господин Квартальнов.
Следующий матч «Локомотив» проведет 23 октября в Ярославле против московского «Динамо».