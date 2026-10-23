С чего начать коллекцию: первые шаги и типичные ошибки

«Покупайте то, что нравится» звучит мягко и почти ничего не решает. Нравиться может открытка, афиша, чужая гостиная. Если брать только то, что сразу радует глаз, оно быстро становится ровным — приятным и ни о чем. Пустая стена честнее, чем ряд покупок, которые пришлось оправдывать постфактум. В начале пути не стоит бояться ошибок. Часть работ со временем может разонравится или потерять актуальность. Это нормальный опыт, а не провал. Ошибки учат понимать рынок лучше любых советов. В конечном счете вам с этой работой жить, вам на нее смотреть каждый день. Мнение художника, рынка или эксперта здесь вторично. Можно решить, важно ли вам, чтобы автор рос в цене и попадал в музеи. Или что это не важно. Коллекция никому ничего не должна, кроме

одного — вас радовать.