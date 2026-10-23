С чего начать коллекцию: первые шаги и типичные ошибки
Как новичку с небольшими деньгами собрать современное искусство: с кем говорить и когда решаться на покупку
За последние годы портрет российского коллекционера заметно изменился. По данным исследования «Экосистема российского арт-рынка» (фонд «Лещукфонд», 2025), типичный покупатель сегодня — человек 35–50 лет, живущий в Москве или Петербурге. При этом подавляющее большинство приобретает работы не ради инвестиций, а для интерьера и из желания собирать. О том, с чего начинать собрание при скромном бюджете, какие ошибки встречаются чаще всего и где набираться опыта, рассказывает искусствовед Ольга Распутина.
Чаще всего первые покупки все-таки связаны с узнаваемыми авторами — Кабаковым, Пивоваровым, Дубосарским. Знакомое имя успокаивает. Кажется, что цена понятна, а ошибка почти исключена. Здесь появляется риск собрать стену, на которой вместо картин висят деньги. Для большого собрания это еще может быть историей. Для первого шага это не по карману и не нужно. Важнее не цена, а то, живет ли выбор без имени. Художники, которые сегодня вызывают интерес публики больше других, завтра нередко оказываются на втором плане. Отсутствие работ такого автора в собрании может стать тем, чем коллекция выгодно выделится на фоне других.
Поэтому первая работа объясняется без таблички с фамилией. Если снять со стены имя, у нее все равно должна остаться причина висеть. Проверка простая: можете ли вы сказать, почему выбрали именно это, не называя художника. Если можете, это уже не витрина, а начало коллекции. На деле чаще слышишь совсем иной совет.
«Покупайте то, что нравится» звучит мягко и почти ничего не решает. Нравиться может открытка, афиша, чужая гостиная. Если брать только то, что сразу радует глаз, оно быстро становится ровным — приятным и ни о чем. Пустая стена честнее, чем ряд покупок, которые пришлось оправдывать постфактум. В начале пути не стоит бояться ошибок. Часть работ со временем может разонравится или потерять актуальность. Это нормальный опыт, а не провал. Ошибки учат понимать рынок лучше любых советов. В конечном счете вам с этой работой жить, вам на нее смотреть каждый день. Мнение художника, рынка или эксперта здесь вторично. Можно решить, важно ли вам, чтобы автор рос в цене и попадал в музеи. Или что это не важно. Коллекция никому ничего не должна, кроме
одного — вас радовать.
одного — вас радовать.
Сильное искусство часто устроено иначе. Оно не обязано нравиться с первой минуты и не всегда читается с первого раза: может спорить с комнатой, с привычкой, с тем, что уже казалось правильным. Иногда первая реакция — несогласие, даже раздражение, и только потом становится ясно, почему к этой работе возвращаются. В ней есть сопротивление: цвету, сюжету, масштабу, самой мысли, что искусство обязано украшать. Именно это сопротивление и отличает ее от открытки или удачного интерьера. Приятное заканчивается на первом взгляде — сильное остается.
Опыт приходит с насмотренностью. Стоит чаще встречаться с работами
вживую — хотя бы чтобы яснее понимать, что на рынке искусства происходит на самом деле. Ярмарка, музей, мастерская, разговор с галеристом дают разный опыт, и ни один из них не заменяет остальные. Подробнее о том, с каких ярмарок лучше начинать и как они устроены, мы рассказывали в материале «Как и зачем коллекционировать искусство».
вживую — хотя бы чтобы яснее понимать, что на рынке искусства происходит на самом деле. Ярмарка, музей, мастерская, разговор с галеристом дают разный опыт, и ни один из них не заменяет остальные. Подробнее о том, с каких ярмарок лучше начинать и как они устроены, мы рассказывали в материале «Как и зачем коллекционировать искусство».
Следующий шаг — музей, где работа встает в общий ряд и читается вместе с соседними. Институция формирует вкус стенами и тем, что происходит вокруг них. Кроме экспозиций там проводят лектории, медиации, встречи с кураторами и короткие курсы по истории искусства. Здесь можно встретить таких же увлеченных людей. Они подскажут мастерскую, ярмарку или просто научат не спешить у стены. Такие знакомства оказываются полезнее любого путеводителя.
«Никто не приходит в искусство, уже зная все. Самое важное — идти вслед за своим интересом, не бояться задавать вопросы и быть открытым ко всему новому» , — замечает Марина Лошак.
В конечном счете все сводится к простому. Чтобы увлечься покупкой искусства, достаточно просто начать. Неважно, сколько свободных средств есть в этот момент: можно стартовать с музейного постера, а потом незаметно увлечься и начать хотеть большего — графики, объектов, тиражных работ. Как читать тираж и чем он отличается от уникальной работы, мы подробно разбирали в материале о коллекционировании тиражного искусства.
Постепенно в планировании трат появляется отдельная строка на поддержку современного искусства, и вместе с ней — ощущение, что ты участвуешь в чем-то большем, чем просто покупка.