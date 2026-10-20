Спрос на пилатес в Краснодарском крае вырос на 23% за месяц
В сентябре 2026 года спрос на занятия пилатесом в Краснодарском крае увеличился на 23% по сравнению с августом. Этот показатель стал самым высоким среди перечисленных направлений физической активности. Также жители региона стали чаще интересоваться аквааэробикой и растяжкой. Об этом сообщили в «Авито Услугах».
По данным аналитического сервиса, в начале осени интерес к занятиям, направленным на поддержание физической формы и здоровья, вырос сразу по нескольким направлениям.
Спрос на аквааэробику в сентябре увеличился на 12% относительно предыдущего месяца. Средняя стоимость одного занятия по итогам сентября составила 900 руб. Тренировки проходят в бассейне и сочетают элементы плавания, гимнастики и силовых упражнений.
На столько же, на 12% за месяц, вырос интерес к занятиям растяжкой. Средняя стоимость тренировки составила 900 руб. Такие занятия направлены на развитие гибкости и могут использоваться для восстановления после физических нагрузок.
Спрос на фитнес-тренировки в Краснодарском крае в сентябре увеличился на 10% по сравнению с августом. Средняя стоимость одного занятия по итогам месяца достигла 1,5 тыс. руб. Осенью жители региона возвращаются к регулярным тренировкам после летнего перерыва.
Пилатес стал направлением с наиболее выраженной динамикой роста спроса. Средняя стоимость занятия по итогам сентября составила 800 руб. Система упражнений направлена на укрепление мышц кора, развитие гибкости и улучшение осанки.
По данным «Авито Услуг», осенью забота о себе не ограничивается физической активностью и может включать отдых, расслабляющие процедуры и другие практики, позволяющие уделить время себе.