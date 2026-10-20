Спрос на пилатес в Краснодарском крае вырос на 23% за месяц

В сентябре 2026 года спрос на занятия пилатесом в Краснодарском крае увеличился на 23% по сравнению с августом. Этот показатель стал самым высоким среди перечисленных направлений физической активности. Также жители региона стали чаще интересоваться аквааэробикой и растяжкой. Об этом сообщили в «Авито Услугах».