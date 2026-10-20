Астраханский застройщик «Прогресс» сократил штат и отказался от новых проектов

«Главная цель — реализовать текущие проекты, у нас их достаточно. Поэтому такое количество топов в компании, как раньше, сейчас не требуется. Плюс ко всему мы в этом году сдали четыре дома, и тот штат сотрудников, который ранее был нужен для их реализации, тоже оптимизирован», — отметил бизнесмен.