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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Средняя Волга

Астраханский застройщик «Прогресс» сократил штат и отказался от новых проектов

Начинать новые девелопер не планирует
Штат девелоперской компании «Прогресс» из Астрахани разом сократился на шесть топ-менеджеров и 140 сотрудников. Об изменениях целей бизнеса рассказал в своих социальных сетях основатель застройщика и экс-депутат гордумы Виктор Тарасенко.
Экс-депутат гордумы Астрахани Виктор Тарасенко сократил штат своей компании на 146 человек

Экс-депутат гордумы Астрахани Виктор Тарасенко сократил штат своей компании на 146 человек

Соцсети Виктора Тарасенко

«Главная цель — реализовать текущие проекты, у нас их достаточно. Поэтому такое количество топов в компании, как раньше, сейчас не требуется. Плюс ко всему мы в этом году сдали четыре дома, и тот штат сотрудников, который ранее был нужен для их реализации, тоже оптимизирован», — отметил бизнесмен.
Господин Тарасенко рассказал, что начинать новые проекты «Прогресс» не планирует, так как не видит в этом экономической целесообразности. На данный момент компания будет достраивать те объекты, которые сейчас находятся в работе. «Курса на расширение и увеличение уже нет», — заявил девелопер.

ООО «Прогресс» было зарегистрировано в Астрахани в августе 2015 года. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. 77% «Прогресса» принадлежит Виктору Тарасенко, он же является генеральным директором, еще 23% — ООО «Инова» (100% этой компании также владеет господин Тарасенко). Кроме этого, господин Тарасенко является учредителем еще 21 компании, которые занимаются строительством домов в Астрахани и Екатеринбурге. Все ООО имеют схожие названия — «Прогресс-строй», «Прогресс-стимул» и т.п.

Марина Окорокова