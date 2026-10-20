Власти Екатеринбурга увеличили расходы на детей бойцов СВО на 15,7 млн рублей
В Екатеринбурге траты местного бюджета на детей участников специальной военной операции (СВО) в муниципальных детских садах и школах возросли со 109,7 млн руб. в 2025 году до 125,5 млн руб. в 2026-м, рассказала на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения директор департамента образования мэрии Елена Кириченко. По ее словам, количество детей из семей бойцов в общеобразовательных организациях города увеличилось с 10 776 человек в 2025 году (5,3% от общего числа обучающихся) до 12 851 в 2026-м (6,3%), а в детских садах рост их числа составил 13% — до 3 256 ребят.
«Этот прирост обусловлен как увеличением числа получателей услуг, так и повышением информированности семей и упрощением процедуры подачи заявлений»,— пояснила госпожа Кириченко.
Глава ведомства добавила, что власти зафиксировали рост показателя по числу детей бойцов, которые воспользовались первоочередным правом зачисления в детские сады (с 585 в 2025-м до 610 в 2026-м) и школы (с 869 до 1 011), и по количеству ребят, которые получают бесплатное горячее питание (с 3 644 до 4 525).
Елена Кириченко отметила, что власти в 2026 году обеспечили 3 785 ребят из семей бойцов бесплатными путевками в организации отдыха и оздоровления (в 2025-м показатель составлял 3 776). «Для многих детей поездка к морю — это возможность сменить обстановку, набраться сил»,— пояснила она.
По словам директора департамента, в прошлом учебном году психолого-педагогическое консультирование на базе центра «Диалог» потребовалось 33 школьникам, в этом учебном году за помощью обратились уже 27 человек. «Мы работали с семьями, которые столкнулись с самой большой трагедией — потерей члена семьи. За психологическим консультированием обратились 410 человек»,— добавила чиновница.
Госпожа Кириченко подчеркнула, что власти стараются, чтобы «дети участников СВО были охвачены праздничным настроением, подарками и праздничными мероприятиями». По ее данным, в 2025 году все 15 282 ребенка получили сладкие подарки общей стоимостью 2,46 млн руб., а более 2,5 тыс. детей приняли участие в новогодних мероприятиях. «В резиденции губернатора в 2025 году участие в губернаторской елке принимали 567 детей в возрасте от шести до 12 лет. Мы делали упор на детей погибших участников СВО»,— пояснила она.
Директор департамента отметила, что власти сократили объем трат на компенсацию расходов родителей на присмотр и уход за детьми в детских садах с 89,1 млн руб. в 2025 году до 73,73 млн руб. в 2026-м, за включение ребят в группы продленного дня с 8,58 млн руб. до 8,34 млн руб., сохранили объем расходов по компенсации трат на оздоровление детей погибших участников СВО на уровне 3,38 млн руб. и увеличили расходы на оздоровление детей погибших бойцов с 8,66 млн до 43,42 млн руб.
По словам госпожи Кириченко, власти Екатеринбурга получили из областного бюджета на обеспечение бесплатным питанием детей участников СВО 87,23 млн руб. (вместо 77,04 млн руб. в 2025-м), на отдых ребят в организациях, расположенных на побережье Черного моря — 0 руб. (вместо 166,79 млн руб. в 2025-м). «В этом году средства направили Дворцу молодежи, который занимался вопросом организации отдыха детей»,— рассказала директор департамента «Ъ-Урал».
В ходе заседания думской комиссии представители мэрии отметили, что также предусмотрели в городском бюджете 690 млн руб. на единовременные выплаты горожанам за заключение контракта с Министерством обороны РФ и семьям погибших участников СВО.