Власти Екатеринбурга увеличили расходы на детей бойцов СВО на 15,7 млн рублей

В Екатеринбурге траты местного бюджета на детей участников специальной военной операции (СВО) в муниципальных детских садах и школах возросли со 109,7 млн руб. в 2025 году до 125,5 млн руб. в 2026-м, рассказала на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности населения директор департамента образования мэрии Елена Кириченко. По ее словам, количество детей из семей бойцов в общеобразовательных организациях города увеличилось с 10 776 человек в 2025 году (5,3% от общего числа обучающихся) до 12 851 в 2026-м (6,3%), а в детских садах рост их числа составил 13% — до 3 256 ребят.