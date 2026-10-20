ВТБ запускает скидки на покупки на Wildberries. Теперь все клиенты банка могут получить до 6% скидки за покупки на маркетплейсе. Максимальный размер скидки составит 3 тыс. руб. в месяц. Предложение дополняет программу лояльности ВТБ: помимо скидки на маркетплейсе, клиенты могут получить до 15% кешбэка рублями в выбранных категориях. По оценке зампреда ВТБ Георгия Горшкова, потенциальная аудитория предложения банка и маркетплейса — это все экономически активные потребители в России.