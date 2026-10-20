Корпоративные новости на “Ъ FM”
ВТБ запускает скидки на покупки на Wildberries. Теперь все клиенты банка могут получить до 6% скидки за покупки на маркетплейсе. Максимальный размер скидки составит 3 тыс. руб. в месяц. Предложение дополняет программу лояльности ВТБ: помимо скидки на маркетплейсе, клиенты могут получить до 15% кешбэка рублями в выбранных категориях. По оценке зампреда ВТБ Георгия Горшкова, потенциальная аудитория предложения банка и маркетплейса — это все экономически активные потребители в России.
Apple ввела ограничение на покупку iPhone Duo, не более двух смартфонов в одни руки. Причиной стал ажиотажный спрос на новинку. Сроки доставки новых заказов сдвинулись на конец января, при этом перекупщики на eBay предлагают устройства за $5-8 тыс. с отправкой в день старта продаж.
«Газпром» сократил размер инвестиционной программы на 2026 год, но незначительно, с 1,1 трлн руб. до 1,096 трлн руб., сообщила пресс-служба компании по итогам заседания совета директоров. Инвестиционная программа корпорации должна покрывать в том числе добычу газа в восточных регионах страны, газификацию и развитие газотранспортных мощностей.