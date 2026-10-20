На коротком поводке
Госсовет Татарстана предложит включить бультерьеров в федеральный перечень потенциально опасных собак
Госсовет Татарстана предложит правительству России включить породу бультерьер в перечень потенциально опасных собак и обязать владельцев проходить с животными курс социальной адаптации. Инициатива появилась после нападения бультерьера на 12-летнюю девочку в Нижнекамске в 2026 году. Сейчас федеральный перечень включает 12 пород и их метисов и действует с 2020 года. В Федерации спортивно-прикладного собаководства считают, что безопасность эффективнее обеспечивать ответственностью владельцев и дрессировкой, а не расширением списка пород.
Госсовет Татарстана направит председателю правительства России Михаилу Мишустину обращение с предложением включить бультерьеров в федеральный перечень потенциально опасных собак. Соответствующее решение принято на 25-м заседании парламента VII созыва. Депутаты поддержали инициативу единогласно.
Авторы обращения также предлагают обязать владельцев потенциально опасных собак проходить с ними курс социальной адаптации в специализированных организациях. Подтверждающие документы, по замыслу парламентариев, смогут проверять уполномоченные органы.
Заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов связал инициативу с ростом числа нападений бультерьеров на людей, в том числе детей. По его словам, владельцы таких собак не всегда осознают потенциальную угрозу и не обеспечивают необходимый контроль за животными.
«Повышенная опасность этой породы обусловлена ее биологическими и поведенческими характеристиками, высоким болевым порогом, упорством, значительной силой хватки и развитой жевательной мускулатурой»,— заявил господин Хазипов.
По его мнению, одного поводка и намордника может быть недостаточно, поскольку эти меры не устраняют причину агрессивного поведения и не гарантируют контроль над животным в нестандартной ситуации.
В Нижнекамске в мае 2026 года во время выгула бультерьер напал на 12-летнюю девочку. Ребенок получил тяжелые травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. По версии следствия, собаку знакомого выгуливал 47-летний местный житель, при этом животное находилось без поводка и намордника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас в федеральный перечень потенциально опасных собак входят 12 пород и их метисы. Документ был утвержден постановлением правительства России и действует с 1 января 2020 года. Владельцам таких животных запрещено выгуливать их без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение предусмотрено для огороженной территории, принадлежащей владельцу, если при входе на нее размещена предупреждающая надпись.
Предлагаемое обращение не меняет федеральные правила напрямую: для включения бультерьеров в перечень потребуется решение правительства России. В случае поддержки инициативы порода станет 13-й в перечне, а ее владельцы будут обязаны соблюдать требования к выгулу. По мнению парламентариев, специальный курс по управлению такой опасной собакой поможет владельцам лучше контролировать поведение животного и снизить риск нападений. При этом конкретные требования к программе социальной адаптации, срокам обучения и организациям, которые смогут ее проводить, на федеральном уровне пока не определены.
В Татарстане Федерация спортивно-прикладного собаководства имеет готовую кинологическую программу «Управление городской собакой», которая доступна для собак любой породы. В разговоре с «Ъ Волга-Урал» представитель Федерации спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта в системе РКФ сообщил, что к организации уже обращались по поводу перечня потенциально опасных собак.
В федерации считают, что эффективнее повышать ответственность владельцев и требовать обучения собак, чем расширять список пород: без родословной породу животного не всегда можно достоверно установить.
По словам представителя организации, психически здоровый бультерьер от ответственного заводчика, прошедший курс обучения, не представляет большей опасности, чем собака другой породы.