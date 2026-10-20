На коротком поводке

Предлагаемое обращение не меняет федеральные правила напрямую: для включения бультерьеров в перечень потребуется решение правительства России. В случае поддержки инициативы порода станет 13-й в перечне, а ее владельцы будут обязаны соблюдать требования к выгулу. По мнению парламентариев, специальный курс по управлению такой опасной собакой поможет владельцам лучше контролировать поведение животного и снизить риск нападений. При этом конкретные требования к программе социальной адаптации, срокам обучения и организациям, которые смогут ее проводить, на федеральном уровне пока не определены.