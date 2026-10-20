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Волга-Урал

На коротком поводке

Госсовет Татарстана предложит включить бультерьеров в федеральный перечень потенциально опасных собак
Госсовет Татарстана предложит правительству России включить породу бультерьер в перечень потенциально опасных собак и обязать владельцев проходить с животными курс социальной адаптации. Инициатива появилась после нападения бультерьера на 12-летнюю девочку в Нижнекамске в 2026 году. Сейчас федеральный перечень включает 12 пород и их метисов и действует с 2020 года. В Федерации спортивно-прикладного собаководства считают, что безопасность эффективнее обеспечивать ответственностью владельцев и дрессировкой, а не расширением списка пород.
Татарстан предложит включить бультерьеров в перечень потенциально опасных собак

Татарстан предложит включить бультерьеров в перечень потенциально опасных собак

Елена Ушакова / Коммерсантъ

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Госсовет Татарстана направит председателю правительства России Михаилу Мишустину обращение с предложением включить бультерьеров в федеральный перечень потенциально опасных собак. Соответствующее решение принято на 25-м заседании парламента VII созыва. Депутаты поддержали инициативу единогласно.
Авторы обращения также предлагают обязать владельцев потенциально опасных собак проходить с ними курс социальной адаптации в специализированных организациях. Подтверждающие документы, по замыслу парламентариев, смогут проверять уполномоченные органы.
Заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов связал инициативу с ростом числа нападений бультерьеров на людей, в том числе детей. По его словам, владельцы таких собак не всегда осознают потенциальную угрозу и не обеспечивают необходимый контроль за животными.
«Повышенная опасность этой породы обусловлена ее биологическими и поведенческими характеристиками, высоким болевым порогом, упорством, значительной силой хватки и развитой жевательной мускулатурой»,— заявил господин Хазипов.
По его мнению, одного поводка и намордника может быть недостаточно, поскольку эти меры не устраняют причину агрессивного поведения и не гарантируют контроль над животным в нестандартной ситуации.
В Нижнекамске в мае 2026 года во время выгула бультерьер напал на 12-летнюю девочку. Ребенок получил тяжелые травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. По версии следствия, собаку знакомого выгуливал 47-летний местный житель, при этом животное находилось без поводка и намордника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас в федеральный перечень потенциально опасных собак входят 12 пород и их метисы. Документ был утвержден постановлением правительства России и действует с 1 января 2020 года. Владельцам таких животных запрещено выгуливать их без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение предусмотрено для огороженной территории, принадлежащей владельцу, если при входе на нее размещена предупреждающая надпись.
Предлагаемое обращение не меняет федеральные правила напрямую: для включения бультерьеров в перечень потребуется решение правительства России. В случае поддержки инициативы порода станет 13-й в перечне, а ее владельцы будут обязаны соблюдать требования к выгулу. По мнению парламентариев, специальный курс по управлению такой опасной собакой поможет владельцам лучше контролировать поведение животного и снизить риск нападений. При этом конкретные требования к программе социальной адаптации, срокам обучения и организациям, которые смогут ее проводить, на федеральном уровне пока не определены.
В Татарстане Федерация спортивно-прикладного собаководства имеет готовую кинологическую программу «Управление городской собакой», которая доступна для собак любой породы. В разговоре с «Ъ Волга-Урал» представитель Федерации спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта в системе РКФ сообщил, что к организации уже обращались по поводу перечня потенциально опасных собак.
В федерации считают, что эффективнее повышать ответственность владельцев и требовать обучения собак, чем расширять список пород: без родословной породу животного не всегда можно достоверно установить.
По словам представителя организации, психически здоровый бультерьер от ответственного заводчика, прошедший курс обучения, не представляет большей опасности, чем собака другой породы.
Анар Зейналов