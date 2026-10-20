Бывший управленец РЖД получил 11 лет колонии за взятку

По версии следствия, для бесперебойной работы своей компании Евгений Прилепин передавал взятки Сергею Галкину. Одну из них в размере 3 млн руб. управленец, по материалам дела, получил через сотрудника компании КТЛР Руслана Пуху прямо в офисе ЦРПИ на улице Маши Порываевой в Москве. В СКР позже заявили, что деньги передавались за согласование дополнительных планов перевозки грузов. В функции департамента, который возглавлял Сергей Галкин, помимо прочего как раз входило «повышение эффективности перевозочного процесса», а также «обеспечение технологической координации работы подразделений… дочерних и зависимых обществ».