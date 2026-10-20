Бывший управленец РЖД получил 11 лет колонии за взятку
Мещанский райсуд столицы 20 октября вынес приговор по уголовному делу Сергея Галкина и предпринимателя Евгения Прилепина. Первому вменяли в вину получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), второму — ее дачу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
По версии следствия, для бесперебойной работы своей компании Евгений Прилепин передавал взятки Сергею Галкину. Одну из них в размере 3 млн руб. управленец, по материалам дела, получил через сотрудника компании КТЛР Руслана Пуху прямо в офисе ЦРПИ на улице Маши Порываевой в Москве. В СКР позже заявили, что деньги передавались за согласование дополнительных планов перевозки грузов. В функции департамента, который возглавлял Сергей Галкин, помимо прочего как раз входило «повышение эффективности перевозочного процесса», а также «обеспечение технологической координации работы подразделений… дочерних и зависимых обществ».
Сергей Галкин категорически отверг обвинение. Его адвокаты просили суд вернуть материалы дела прокурору для устранения допущенных следствием нарушений, но получили отказ. В свою очередь, Евгений Прилепин заявил, что сознается и раскаивается в содеянном. В ходе прений гособвинитель просил назначить господину Галкину 16 лет колонии, а господину Прилепину — 12 лет.
В итоге суд признал обоих фигурантов виновными, но наказание назначил заметно мягче, нежели просило обвинение. Сергей Галкин получил 11 лет колонии строгого режима и штраф 12 млн руб., также ему запретили на 5 лет занимать руководящие должности. Евгению Прилепину назначено пять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере 7 млн руб., ему на пять лет запрещено занимать руководящие должности в коммерческих структурах.