Тольятти, Сызрань и Октябрьск лидировали по числу заболевших COVID-19 в регионе
Всего в регионе выявлено шесть территорий с максимальным числом зараженных
В Самарской области по итогам 42-й недели 2026 года показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 0,8 случая на 100 тысяч населения. По сравнению с данными 41й недели это на 33,8 % ниже, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
При этом на шести административных территориях региона зафиксировано превышение среднеобластного показателя. В их числе — Приволжский и Сызранский районы, а также города Сызрань, Октябрьск, Жигулевск и Тольятти.