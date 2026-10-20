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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга

Тольятти, Сызрань и Октябрьск лидировали по числу заболевших COVID-19 в регионе

Всего в регионе выявлено шесть территорий с максимальным числом зараженных
В Самарской области по итогам 42-й недели 2026 года показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 0,8 случая на 100 тысяч населения. По сравнению с данными 41й недели это на 33,8 % ниже, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

При этом на шести административных территориях региона зафиксировано превышение среднеобластного показателя. В их числе — Приволжский и Сызранский районы, а также города Сызрань, Октябрьск, Жигулевск и Тольятти.
Георгий Портнов