Тольятти, Сызрань и Октябрьск лидировали по числу заболевших COVID-19 в регионе

В Самарской области по итогам 42-й недели 2026 года показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 0,8 случая на 100 тысяч населения. По сравнению с данными 41й недели это на 33,8 % ниже, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.