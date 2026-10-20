На Дону типовые проекты защиты от БПЛА могут быть возведены за месяц
В Ростовской области стандартный срок реализации типового проекта по защите объекта от БПЛА составляет 30 календарных дней. Об этом сообщил Игорь Соснов, соучредитель и главный инженер ООО «СпецСтрой», в открытом интервью «Ъ-Ростов».
Однако фактические сроки зависят от заказчика, выделенного бюджета и результатов экспертной оценки. По словам Игоря Соснова, пока компания не сталкивалась с задачами, которые поставили бы производителя в тупик.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что спрос на защиту промышленных и инфраструктурных объектов от беспилотников растет постепенно. Компании начинают закладывать расходы на безопасность после атак на собственные площадки или с учетом опыта коллег.
При этом рынок остается новым: технические решения продолжают формироваться и требуют экспертной оценки. Защита объектов от БПЛА предполагает несколько уровней — средства радиоэлектронной борьбы, системы оповещения, инженерные конструкции и укрытия. Конкретный набор мер определяется особенностями предприятия и его инфраструктуры.