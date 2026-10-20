Спрос бизнеса на защиту от БПЛА в Ростовской области постепенно растет

«Здесь важно понимать, что рынок защиты от БПЛА — это не рынок массового продукта. Нельзя просто прийти и сказать: “Вот вам коробка, она все защитит”. Каждый объект уникален. У него своя конфигурация, своя инфраструктура, свои уязвимости. Поэтому взаимодействие с заказчиком начинается не с продажи, а с обследования», — отмечает Игорь Соснов.