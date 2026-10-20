Спрос бизнеса на защиту от БПЛА в Ростовской области постепенно растет
Спрос на защиту промышленных и инфраструктурных объектов от беспилотников растет постепенно. Компании начинают закладывать расходы на безопасность после атак на собственные площадки или с учетом опыта коллег. Об этих тенденциях рассказал в открытом интервью «Ъ-Ростов» Игорь Соснов, соучредитель и главный инженер ростовского ООО «СпецСтрой».
При этом рынок, как отметил спикер, остается новым — решения, которые требуют исключительно экспертной оценки, только формируются. Защита от беспилотников предполагает несколько уровней: средства радиоэлектронной борьбы, системы оповещения, инженерные решения для защиты объектов и убежища. Конкретный набор мер зависит от характеристик площадки и ее уязвимостей, пояснил господин Соснов.
«Здесь важно понимать, что рынок защиты от БПЛА — это не рынок массового продукта. Нельзя просто прийти и сказать: “Вот вам коробка, она все защитит”. Каждый объект уникален. У него своя конфигурация, своя инфраструктура, свои уязвимости. Поэтому взаимодействие с заказчиком начинается не с продажи, а с обследования», — отмечает Игорь Соснов.
При этом по мере развития рынка компании начинают изучать доступные материалы и технические решения. Одним из индикаторов спроса становится гражданское строительство. Промышленные предприятия во многом зависят от субсидирования, что может влиять на темпы внедрения защитных систем.
Ранее защита от БПЛА не всегда входила в число первоочередных задач предприятий, и ее внедрение откладывали. Теперь, на фоне участившихся атак и последствий для бизнеса, вопрос постепенно переходит в практическую плоскость.
Важно отметить, что в конце августа президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры». Документ предусматривает возможность передачи таких объектов во временное управление, если собственники не справляются с обеспечением безопасности, в том числе от атак БПЛА. В перечень попадают складские и логистические комплексы, порты, нефтеперерабатывающие заводы и объекты связи.