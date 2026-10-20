В Екатеринбурге открыли музей истории пожарной охраны Среднего Урала

«Эти стены пропитаны духом служения Отечеству и памятью о мужестве и самоотверженности тех, кто первым приходил на помощь. Представленные здесь экспонаты — живая летопись человеческого подвига в борьбе с огненной стихией. Все это будет напоминать будущему поколению о подвиге товарищей, имена которых вписаны в историю чрезвычайного ведомства»,— сказал Александр Куренков.