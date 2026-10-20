В Екатеринбурге открыли музей истории пожарной охраны Среднего Урала
Глава МЧС России Александр Куренков открыл музей истории пожарной охраны Среднего Урала в Екатеринбурге, сообщили в городской администрации. Он расположился в историческом здании пожарной части, которое было построено на улице Белинского в начале XX века.
«Эти стены пропитаны духом служения Отечеству и памятью о мужестве и самоотверженности тех, кто первым приходил на помощь. Представленные здесь экспонаты — живая летопись человеческого подвига в борьбе с огненной стихией. Все это будет напоминать будущему поколению о подвиге товарищей, имена которых вписаны в историю чрезвычайного ведомства»,— сказал Александр Куренков.
В церемонии открытия также приняли участие полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер и временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов.
В музее представлены пожарные машины, оборудование огнеборцев, архивные документы и фотографии. Посетители смогут узнать об истории пожарной охраны Екатеринбурга, деятельности брандмейстера Тихона Чапина, руководившего городской службой с 1903 по 1908 год, а также о работе пожарных в годы Великой Отечественной войны.
В музее планируют проводить тематические экскурсии и выставки, ориентированные прежде всего на патриотическое воспитание молодежи и профориентацию.
Ранее сообщалось, что в январе 2027 года в Екатеринбургском метрополитене появится специальный брендированный состав, посвященный 100-летию Государственного пожарного надзора. Внутри вагонов разместят материалы об истории службы и правилах пожарной безопасности. Тематический поезд будет курсировать весь 2027 год.