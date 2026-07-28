В метро Екатеринбурга запустят «пожарный» поезд в честь 100-летия Госпожнадзора

В январе 2027 года в Екатеринбургском метрополитене появится специальный брендированный состав, посвященный 100-летию Государственного пожарного надзора. Тематический поезд будет курсировать весь 2027 год. Подготовку проекта уже обсудили представители ГУ МЧС по Свердловской области и администрации Екатеринбурга, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Вагоны тематического состава оформят снаружи и внутри. В поезде разместят напоминания о правилах пожарной безопасности, факты из истории Государственного пожарного надзора, а также поздравления с юбилеем службы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге нашли потенциального подрядчика для строительства новой станции метро «Северная».

Полина Бабинцева