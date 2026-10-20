Полномочия по организации детского образования перейдут краевым властям
В Законодательное собрание Пермского края внесен законопроект о перераспределении полномочий по организации предоставления бесплатного дошкольного и общего образования. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, они поэтапно перейдут от органов местного самоуправления в ведение региональных властей.
Планируется, что период передачи полномочий продлится до 2030 года. Пермский городской округ и ЗАТО Звездный перейдут на краевой уровень с 1 января 2028 года. Ряд округов, включая Добрянский, Краснокамский, Ильинский, Чайковский — в 2029 году, остальные территории — в 2030-м.
Ожидается, что проект закона рассмотрят на заседании краевого парламента в октябре.