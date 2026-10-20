Полномочия по организации детского образования перейдут краевым властям

Планируется, что период передачи полномочий продлится до 2030 года. Пермский городской округ и ЗАТО Звездный перейдут на краевой уровень с 1 января 2028 года. Ряд округов, включая Добрянский, Краснокамский, Ильинский, Чайковский — в 2029 году, остальные территории — в 2030-м.