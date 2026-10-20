Нижний Новгород проведет встречу мэров пяти городов России и Китая в 2027 году
В 2027 году Нижний Новгород в качестве города-председателя проведет встречу мэров пяти городов двух стран — России и Китая. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам онлайн-встречи мэров Благовещенска, Нижнего Новгорода, Южно-Сахалинска, Хэйхэ и Чжухая.
Пятисторонний протокол о сотрудничестве городов был подписан 17 ноября 2022 года. Он нацелен на увеличение товарооборота и объема инвестиций, сотрудничество в области информационных технологий, развитие туристических, спортивных и культурных мероприятий. В 2026 году в объединении председательствует китайский Чжухай.
Юрий Шалабаев поблагодарил активных участников мероприятий событийного календаря Нижнего Новгорода в 2026 году и представил основные международные мероприятия на 2027 год. Среди них — День города, Международный форум городов-побратимов и партнеров, конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), ярмарка ремесленников «Секреты мастеров», театральный фестиваль «Комедiя-Фест», джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии».
«В области спорта в Нижнем Новгороде будут проводиться детские и юношеские соревнования и сборы. На этих и других спортивных турнирах мы будем рады видеть детские команды из Хэйхэ, Чжухая, Благовещенска и Южно-Сахалинска», — отметил мэр Нижнего Новгорода.