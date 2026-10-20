Нижний Новгород проведет встречу мэров пяти городов России и Китая в 2027 году

«В области спорта в Нижнем Новгороде будут проводиться детские и юношеские соревнования и сборы. На этих и других спортивных турнирах мы будем рады видеть детские команды из Хэйхэ, Чжухая, Благовещенска и Южно-Сахалинска», — отметил мэр Нижнего Новгорода.