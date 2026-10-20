На содержание фонтанов в Перми выделят 14,9 млн рублей

Подрядчик должен будет в том числе подготавливать фонтаны, технические помещения и оборудование к эксплуатации в летний период, проверять и восстанавливать электропроводку, системы водоснабжения и водоотведения, а также предоставлять оборудование для фонтанов. На услуги подрядчика устанавливается гарантийный срок 24 месяца. Исполнитель отвечает за дефекты, если будет установлено, что их источником являются его ошибки или применяемые материалы.