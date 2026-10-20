На содержание фонтанов в Перми выделят 14,9 млн рублей
МКУ «Пермблагоустройство» ищет подрядчика для содержания и ремонта фонтанов в Перми в 2027 – 2028 годах. Информация размещена на сайте госзакупок. Начальная максимальная цена составляет 14,9 млн руб. Подать заявку можно до 27 октября.
Подрядчик должен будет в том числе подготавливать фонтаны, технические помещения и оборудование к эксплуатации в летний период, проверять и восстанавливать электропроводку, системы водоснабжения и водоотведения, а также предоставлять оборудование для фонтанов. На услуги подрядчика устанавливается гарантийный срок 24 месяца. Исполнитель отвечает за дефекты, если будет установлено, что их источником являются его ошибки или применяемые материалы.
Согласно техническому заданию, срок оказания услуг — с 15 апреля 2027 года по 5 октября 2028 года. Подрядчик должен будет обслуживать 12 фонтанов, которые эксплуатируются в сезоны 2027 и 2028 годов.