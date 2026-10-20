Работодатель упавшего с автовышки сотрудника в Удмуртии пытался скрыть этот факт
Компанию обязали оформить акт о несчастном случае
Работодатель сотрудника, получившего травму в результате падения автовышки в Глазове, попытался скрыть этот факт, заявили в Гострудинспекции (ГИТ) Удмуртии. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности за нарушение государственных требований охраны труда (ст. 5.27.1 КоАП).
42-летний рабочий пострадал во время работ у новостройки на улице Пехтина в начале августа. В процессе стрела автовышки перевесила транспорт — рабочая платформа упала с высоты восьмого этажа. Пострадавшего увезла бригада скорой помощи. СУ СКР по Удмуртии начало проверку по признакам нарушения требований охраны труда (ст. 143 УК).
После вмешательства ГИТ работодателя обязали оформить акт о несчастном случае на производстве. По документу пострадавший получит страховые выплаты и социальную поддержку.