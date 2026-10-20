В Петербурге зарегистрировали 31 иск из-за отмены концертов Канье Уэста

В таком порядке рассматривают дела, цена иска по которым не превышает 250 тыс. руб. Стороны не вызывают в суд: решение принимают на основании представленных документов. При этом участникам процесса разъясняют сроки, в которые они могут направить дополнительные материалы, доказательства и возражения.