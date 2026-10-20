В Петербурге зарегистрировали 31 иск из-за отмены концертов Канье Уэста
В суды Санкт-Петербурга поступил 31 иск, связанный с отменой концертов американского рэпера Канье Уэста (Ye). Из них 15 зарегистрировали мировые судьи, еще 16 — районные суды, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Больше всего исков среди мировых судей зарегистрировано на судебном участке №146 Петроградского района — пять. Среди районных судов лидирует Приморский, где рассматривают четыре таких дела. По словам госпожи Лебедевой, многие иски переходят к рассмотрению в порядке упрощенного производства.
В таком порядке рассматривают дела, цена иска по которым не превышает 250 тыс. руб. Стороны не вызывают в суд: решение принимают на основании представленных документов. При этом участникам процесса разъясняют сроки, в которые они могут направить дополнительные материалы, доказательства и возражения.
Концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» планировались на 10 и 11 октября. О выступлениях Say Agency объявило в августе, однако позднее стадион заявил, что договор аренды с организатором не заключен. В конце сентября агентство официально подтвердило отмену концертов и сообщило, что возможность вернуть деньги за билеты откроется 12 октября. Тем временем покупатели уже начали обращаться в суды с требованиями о возврате средств и защите прав потребителей.