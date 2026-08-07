Три региона Черноземья вошли в десятку лидеров по производству тепличных овощей

В топ-10 регионов, лидирующих по производству тепличных овощей в России, вошли Белгородская, Воронежская и Липецкая области. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Помимо областей макрорегиона, лидерами по выпуску тепличной продукции стали Московская и Калужская области, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградская область, Чеченская Республика, а также Башкортостан.

В Минсельхозе также фиксируют рост сбора тепличных овощей в стране. К 4 августа объем продукции превысил 1 млн т, увеличившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее высокие темпы прироста зафиксированы в производстве томатов закрытого грунта — урожай составил 424 тыс. т (+8,9%). Сбор огурцов достиг порядка 565 тыс. т. Динамика по этой культуре не уточняется.

Параллельно продолжается уборка овощей открытого грунта: с 35 тыс. га получено 626,4 тыс. т продукции (+21%). Также собрано около 482 тыс. т картофеля с площади 16,6 тыс. га. Объем сбора картофеля вырос на 9,6% относительно прошлого года.

В середине июля «Ъ-Черноземье» сообщал об открытии тепличного комплекса «Воронеж-Агро» за 23 млрд руб. Площадь комплекса — 39 га, а проектная мощность составляет до 51 тыс. т овощей в год.

Егор Якимов