Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

Отдел по расследованию налоговых преступлений появился в липецком управлении СКР

В следственном управлении СК России по Липецкой области создан третий отдел по расследованию особо важных дел. Речь идет о налоговых преступлениях. Руководителем нового подразделения назначен полковник юстиции Андрей Бабкин, ранее занимавший должность замруководителя отдела по расследованию преступлений против государственной власти в сфере экономики. Об этом в ведомстве рассказали 20 октября.
Андрей Бабкин

Андрей Бабкин

СУ СК России по Липецкой области

В Следственном комитете пояснили, что создание третьего отдела обусловлено «необходимостью совершенствования организации расследования уголовных дел о налоговых преступлениях и повышения эффективности работы на данном направлении».

Начальник отдела Андрей Бабкин начинал карьеру в органах внутренних дел. С 2015 года он служит в системе СКР, где прошел путь от следователя межрайонного следственного отдела до руководящей должности.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в соответствии с указом президента на должность руководителя следственного управления СК России по Курской области назначен полковник юстиции Никита Севостьянов. В четверг, 15 октября, замруководителя управления кадров СКР Дмитрий Терещенко представил его коллективу.
Денис Данилов