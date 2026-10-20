Отдел по расследованию налоговых преступлений появился в липецком управлении СКР

В следственном управлении СК России по Липецкой области создан третий отдел по расследованию особо важных дел. Речь идет о налоговых преступлениях. Руководителем нового подразделения назначен полковник юстиции Андрей Бабкин, ранее занимавший должность замруководителя отдела по расследованию преступлений против государственной власти в сфере экономики. Об этом в ведомстве рассказали 20 октября.