Отдел по расследованию налоговых преступлений появился в липецком управлении СКР
В следственном управлении СК России по Липецкой области создан третий отдел по расследованию особо важных дел. Речь идет о налоговых преступлениях. Руководителем нового подразделения назначен полковник юстиции Андрей Бабкин, ранее занимавший должность замруководителя отдела по расследованию преступлений против государственной власти в сфере экономики. Об этом в ведомстве рассказали 20 октября.
В Следственном комитете пояснили, что создание третьего отдела обусловлено «необходимостью совершенствования организации расследования уголовных дел о налоговых преступлениях и повышения эффективности работы на данном направлении».
Начальник отдела Андрей Бабкин начинал карьеру в органах внутренних дел. С 2015 года он служит в системе СКР, где прошел путь от следователя межрайонного следственного отдела до руководящей должности.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в соответствии с указом президента на должность руководителя следственного управления СК России по Курской области назначен полковник юстиции Никита Севостьянов. В четверг, 15 октября, замруководителя управления кадров СКР Дмитрий Терещенко представил его коллективу.