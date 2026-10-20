В Рыбинске направят почти 70 млн рублей на ремонт теплосетей
«Ярославский областной водоканал» объявил закупку на капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Полиграф» в Рыбинске. Согласно данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 69,9 млн руб. Заявки принимают до 22 октября, подведение итогов запланировано на 26 октября. Срок выполнения работ — 396 календарных дней с даты начала исполнения контракта.
Это уже вторая попытка провести закупку на ремонт этих сетей. В начале сентября аналогичный тендер объявляли с начальной ценой 66,9 млн руб., однако затем его отменили.
По данным министерства строительства и ЖКХ Ярославской области на 20 октября, отопление подключено почти к 99% объектов города. В работе остаются около 30 многоквартирных домов, для устранения повреждений задействованы 13 аварийно-восстановительных бригад. В ведомстве отмечали, что износ коммунальных сетей достигает 80%.