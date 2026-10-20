В Рыбинске дали отопление в 99% жилья
В Рыбинске отопление подключено почти к 99% жилых многоквартирных домов, без тепла остаются около 30 домов. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области.
В некоторых домах отопление уже поступает, но пока по сниженным параметрам. Специалисты «Ярославского областного водоканала» и подведомственных учреждений регионального минстроя продолжают устранять дефекты на сетях. Сегодня на ремонте задействованы 13 аварийно-восстановительных бригад.
«Основная причина частых аварий — высокий износ коммунальных сетей, который достигает 80%. Несмотря на сложности, специалисты делают все возможное для быстрой нормализации теплоснабжения»,— сообщили в правительстве.
Региональные власти призвали жителей сообщать о проблемах с отоплением по единому номеру 112.