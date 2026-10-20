Депутат самарской губдумы Матвеев заявил о нехватке средств для продолжения политической работы
Парламентарий не намерен уходить в постоянную занятость вне политики и предлагает подписчикам выбрать формат дальнейшей деятельности
Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев обозначил проблему нехватки средств для реализации своих общественнополитических проектов. В посте для подписчиков в соцсетях парламентарий связал финансовые трудности с утратой мандата депутата Госдумы и тем, что в региональном парламенте он исполняет полномочия на неоплачиваемой основе.
После сентябрьских выборов Матвеев перешел в Самарскую губернскую думу, уступив мандат в федеральном парламенте Александру Живайкину. Сейчас депутат ведет работу без заработной платы — именно это, по его словам, серьезно ограничивает возможности для активной деятельности.
Объем задач, которые Матвеев считает необходимым продолжать решать, требует существенных расходов. В планах — командировки (в том числе выступление с докладом по вопросам миграции в СанктПетербурге), привлечение юристов для подготовки запросов и законопроектов, а также масштабная информационная и аналитическая работа. Депутат подчеркивает, что обязан продолжать помогать примерно 2,5 тыс. человек из 76 регионов, ранее обращавшихся к нему за поддержкой.
Среди ключевых инициатив — не менее десяти судебных дел: разбирательства по нарушениям на выборах и искам о клевете. Также Матвеев анонсировал собственное расследование аномально высокой явки и результатов голосования в ряде населенных пунктов Самарской области, выпуск тематической газеты и создание фильмарасследования. Отдельное направление — развитие медиапроектов: расширение присутствия в соцсетях и производство видеоконтента для формирования федеральной повестки.
Для финансирования этой деятельности депутат рассматривает несколько механизмов. В их числе — размещение рекламы в своем канале, сбор добровольных пожертвований, а также получение грантов под отдельные проекты (для этого потребуется зарегистрировать фонд как юридическое лицо).
При этом Матвеев исключил вариант перехода на постоянную оплачиваемую работу вне политики. Он не планирует выходить на полную ставку в качестве профессора (сейчас у него 0,1 ставки с доходом 6,5 тыс. рублей) и не намерен искать иную занятость с фиксированной зарплатой, поскольку это фактически означало бы сворачивание депутатской и общественной работы.
Вопрос о том, в каком формате продолжать деятельность — и стоит ли, например, активнее развивать выездные мероприятия и проекты федерального уровня, — депутат намерен обсудить с аудиторией. По итогам дискуссии планируется провести голосование, которое должно определить дальнейшие шаги.