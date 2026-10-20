Депутат самарской губдумы Матвеев заявил о нехватке средств для продолжения политической работы

Объем задач, которые Матвеев считает необходимым продолжать решать, требует существенных расходов. В планах — командировки (в том числе выступление с докладом по вопросам миграции в СанктПетербурге), привлечение юристов для подготовки запросов и законопроектов, а также масштабная информационная и аналитическая работа. Депутат подчеркивает, что обязан продолжать помогать примерно 2,5 тыс. человек из 76 регионов, ранее обращавшихся к нему за поддержкой.