Семерых обвиняемых в работе сим-боксов будут судить в Ижевске
Оборудование использовали для телефонных атак на россиян с целью хищения денег
В Ижевске в суд направили уголовное дело в отношении семи местных жителей в возрасте от 17 до 28 лет, обвиняемых в организации работы сим-боксов для телефонных атак на граждан. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.
По версии следствия, с августа 2025 года по февраль 2026 года фигуранты действовали в составе организованной группы. Они арендовали квартиры в разных районах города и размещали там оборудование для пропуска телефонного трафика, создав распределенный колл-центр. Его работой управляли с территории иностранного государства.
Фигурантам предъявлены обвинения в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ), а также в организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства (ч. 1 ст. 274.4 УК РФ).
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.