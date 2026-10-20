Волгодонца отправили в колонию строгого режима за ложное сообщение о взрыве
Волгодонский районный суд Ростовской области приговорил жителя города к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). В 2025 году мужчина сообщил в диспетчерскую службу информацию о возможном взрыве в многоквартирном доме — это вызвало тревогу у жильцов и отвлекло оперативные службы.
Отягчающим обстоятельством стало то, что ранее фигурант уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
Защита оспаривала приговор на двух уровнях. В апелляции и кассации адвокат настаивал на переквалификации, утверждая, что многоквартирный дом не является объектом социальной инфраструктуры. Кроме того, он ставил под сомнение полномочия судьи, подавшей заявление об отставке.
Четвёртый кассационный суд доводы отклонил, указав, что многоквартирный дом относится к объектам социальной инфраструктуры, поскольку удовлетворяет базовые бытовые потребности жильцов. А отставка судьи вступила в силу уже после вынесения приговора — то есть на момент разбирательства судья обладал полномочиями.