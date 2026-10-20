Волгодонца отправили в колонию строгого режима за ложное сообщение о взрыве

Волгодонский районный суд Ростовской области приговорил жителя города к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). В 2025 году мужчина сообщил в диспетчерскую службу информацию о возможном взрыве в многоквартирном доме — это вызвало тревогу у жильцов и отвлекло оперативные службы.