В Сочи осудят предпринимателя за незаконную передачу абонентских номеров

По версии следствия, с сентября 2025 года по февраль 2026 года мужчина находился в Сочи и действовал из корыстных побуждений. В нарушение требований законодательства он нашел неустановленных лиц, которым передал сим-карты с абонентскими номерами одного из операторов мобильной связи. Эти номера были выделены предпринимателю на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи.