В Сочи осудят предпринимателя за незаконную передачу абонентских номеров
Прокуратура Сочи направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя из Краснодарского края, обвиняемого в организации незаконной передачи абонентских номеров третьим лицам. Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре города.
По версии следствия, с сентября 2025 года по февраль 2026 года мужчина находился в Сочи и действовал из корыстных побуждений. В нарушение требований законодательства он нашел неустановленных лиц, которым передал сим-карты с абонентскими номерами одного из операторов мобильной связи. Эти номера были выделены предпринимателю на основании договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи.
В дальнейшем получатели сим-карт нашли персональные данные граждан, которые не знали о преступных намерениях участников схемы. Используя эти данные, они организовали фиктивное оформление на указанных граждан абонентских номеров.
Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя. Ему вменяют ч. 1 ст. 274.4 УК РФ — организацию деятельности по передаче абонентских номеров, выделенных на основании договоров об оказании услуг мобильной связи, другим лицам в нарушение требований законодательства из корыстной заинтересованности.
Максимальное наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу.