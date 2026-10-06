Пост главы Ленинского района Ростова-на-Дону покинула Юлия Мищук

Глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Юлия Мищук освобождена от должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба годрумы Ростова Фото: пресс-служба годрумы Ростова

С 7 октября обязанности главы района будет исполнять первый заместитель главы Сергей Кулешов.

Юлия Мищук возглавляла Ленинский район с августа 2023 года. До назначения на эту должность она работала первым заместителем главы Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

Константин Соловьев