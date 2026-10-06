Пост главы Ленинского района Ростова-на-Дону покинула Юлия Мищук
Глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Юлия Мищук освобождена от должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба годрумы Ростова
С 7 октября обязанности главы района будет исполнять первый заместитель главы Сергей Кулешов.
Юлия Мищук возглавляла Ленинский район с августа 2023 года. До назначения на эту должность она работала первым заместителем главы Ворошиловского района Ростова-на-Дону.