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Пост главы Ленинского района Ростова-на-Дону покинула Юлия Мищук

Глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Юлия Мищук освобождена от должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба годрумы Ростова

Фото: пресс-служба годрумы Ростова

С 7 октября обязанности главы района будет исполнять первый заместитель главы Сергей Кулешов.

Юлия Мищук возглавляла Ленинский район с августа 2023 года. До назначения на эту должность она работала первым заместителем главы Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

Константин Соловьев

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