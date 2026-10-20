Землю в Удмуртии без торгов предложили передавать казакам
Участки планируют выделять в двух районах Удмуртии
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова внесла в Госсовет законопроект о передаче казачьим обществам сельскохозяйственных земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Участки смогут предоставлять в аренду без проведения торгов.
Землю предлагают выделять в Сарапульском и Якшур-Бодьинском районах Удмуртии. В каждом из них зарегистрировано по одной казачьей общине. При выборе территорий авторы законопроекта учитывали наличие свободных земель.
«Принятие данного закона позволит создать условия для развития казачьих обществ, обеспечить сохранение и развитие традиционных форм хозяйствования и образа жизни казаков, поспособствует вовлечению невостребованных земель в хозяйственный оборот и развитию сельских территорий»,— говорится в пояснении к законопроекту.
Документ рассмотрят на сессии Госсовета Удмуртии 27 октября.