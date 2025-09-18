Кабинет недосчитался министров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер, вступив в должность, отправил правительство региона в отставку. Практически все члены кабинета министров остались в статусе и.о. до формирования нового правительства, кроме двух министров — Михаила Пономарькова и Руслана Садыкова. По словам источников «Ъ-Урал», глава региона может наполовину обновить кабинет министров, сократить часть министерств и ввести дополнительные должности «супер-заместителей». Новая структура правительства может быть представлена депутатам регионального заксобрания уже в октябре.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Денис Паслер готовит реорганизацию структуры правительства региона

Денис Паслер отправил в отставку девять своих заместителей, 15 министров и двух глав департаментов спустя час после вступления в должность губернатора Свердловской области по требованию федерального законодательства и Устава региона.

До формирования нового состава областного правительства глава региона поручил чиновникам исполнять свои обязанности, кроме министра цифрового развития и связи Михаила Пономарькова и министра экономики и территориального развития Руслана Садыкова — трудовые договоры с ними были расторгнуты «без возложения обязанностей». Господ Пономарькова и Садыкова сменили в статусе и.о. Алексей Сабуров и Татьяна Гладкова соответственно.

Напомним, спустя месяц после назначения врио губернатора Свердловской области Денис Паслер говорил журналистам, что не собирается делать поспешных кадровых шагов.

«Если бы это нужно было или я хотел это сделать, можно было отправить правительство в отставку до момента избрания губернатора», — отмечал он в апреле.

До избрания господина Паслера в отставку ушли заместитель губернатора Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Карлов и глава антикоррупционного департамента Ильхам Ширалиев. Количество членов свердловского правительства сократилась с 28 до 26 в связи с объединением должностей министра здравоохранения и министра инвестиций с постом заместителя губернатора.

По словам двух источников «Ъ-Урал», близких к Денису Паслеру, Михаил Пономарьков ушел в отставку после соответствующей рекомендации главе региона от заместителя губернатора — министра инвестиций Дмитрия Ионина.

«У Ионина был конфликт с Пономарьковым, однако теперь у него есть карт-бланш формировать команду под себя»,— пояснил один из источников.

Собеседники отмечают, что господин Паслер рассматривает несколько вариантов обновленной структуры правительства. Согласно одному из них, губернатор может расширить число «супер-замов» до трех-четырех. К заместителям губернатора — министрам Татьяне Савиновой (здравоохранение) и Дмитрию Ионину (инвестиции) предлагается добавить заместителя главы региона — министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта. Один из собеседников выделяет четвертого «супер-зама» — по финансам.

«Денису Владимировичу понравилась структура, как в Оренбургской области, чтобы он общался с небольшим количеством лиц. У бывшего губернатора Евгения Куйвашева было очень сильно "раздуто" правительство, неудобно собираться таким большим составом. Новому главе по душе принимать оперативны решения в количестве пяти-шести человек, а не собирать толпу в несколько десятков»,— пояснил источник, добавив, что помимо сокращения числа заместителей рассматривается вариант по объединению ряда министерств.

По словам одного из источников, свердловское правительство в скором времени могут покинуть министр образования Светлана Тренихина и министр культуры Светлана Учайкина, ведомства которых курирует Татьяна Савинова.

«Она давно хочет поменять людей, уже подобрала других и ведет активные переговоры о кадрах из Оренбургской области. Ей говорили, что до конца выборов – без перемен»,— пояснил он.

Собеседник добавил, что состав правительства хотят очистить и от «возрастных кадров» — министра промышленности и науки Сергея Пересторонина, министра физической культуры и спорта Леонида Рапопорта, министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Толкачева и министра общественной безопасности Александра Кудрявцева.

По словам источника, после выборов Денис Паслер провел «короткую планерку» со своим штабом, на которой глава региона указал на мэров Нижнего Тагила Владислава Пинаева и Сысерти Дмитрия Нисковских. Собеседник пояснил, что господин Пинаев в новом правительстве может отвечать за направление строительства, господин Нисковских — за сферу экономики. «Идут ежедневные многочасовые консультации, окончательные решения еще не приняты»,— добавил он.

Собеседники не исключили, что новая структура регионального правительства может быть внесена на рассмотрение заксобрания в октябре.

В сентябре депутаты могут переназначить первым заместителем губернатора Алексея Шмыкова, министром социальной политики Андрея Злоказова и заместителем губернатора — министром по управлению государственным имуществом Алексея Кузнецова. Их кандидатуры, по данным источника, Денис Паслер уже внес на рассмотрение в свердловский парламент.

Василий Алексеев