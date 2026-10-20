Суд взыскал с «Распределенной Генерации-Шахты» 25,1 млн рублей за газ
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» к ООО «Распределенная Генерация-Шахты» о взыскании долга за газ, поставленный в марте 2026 года, и неустойки. Общая сумма взыскания с учетом части судебных расходов составила 25,25 млн рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
По материалам дела, в марте «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» поставил компании 1,98 млн куб. м газа на сумму 24,64 млн рублей. Оплата произведена не была. Направленная поставщиком 28 апреля претензия осталась без финансового удовлетворения, после чего компания обратилась в суд.
«Распределенная Генерация-Шахты» признала требования в части основного долга. При этом ответчик просил снизить неустойку, ссылаясь на несвоевременное бюджетное финансирование и отсутствие субсидии для расчетов. Суд отклонил эти доводы, указав, что недостаток бюджетных средств сам по себе не освобождает от исполнения гражданско-правовых обязательств. Оснований для снижения пеней суд также не установил.
Иск удовлетворен в полном объеме. При этом из уплаченных истцом 476 тыс. рублей госпошлины 327 тыс. рублей подлежат возврату из федерального бюджета в связи с признанием ответчиком части требований.