Суд взыскал с «Распределенной Генерации-Шахты» 25,1 млн рублей за газ

«Распределенная Генерация-Шахты» признала требования в части основного долга. При этом ответчик просил снизить неустойку, ссылаясь на несвоевременное бюджетное финансирование и отсутствие субсидии для расчетов. Суд отклонил эти доводы, указав, что недостаток бюджетных средств сам по себе не освобождает от исполнения гражданско-правовых обязательств. Оснований для снижения пеней суд также не установил.