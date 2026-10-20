ЮГК заплатит второй штраф за невыполнение предписаний

Ведомство просило признать ЮГК виновным в невыполнении предписаний (ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ). Какие именно требования управления Ростехнадзора предприятие не реализовало, неизвестно. Всего к компании было подано три подобных иска, первый был рассмотрен на прошлой неделе. По последнему заседание ожидается. ЮГК часто уличали в различных нарушениях на карьерах. Самым крупным стал прорыв дамбы на Светлинском месторождении в 2024 году, принесший ущерб в размере 4 млрд руб. Однако по этому инциденту выплатить ущерб должен только экс-президент компании Константин Струков.