В мессенджере Max появился чат-бот «Карта жителя Самарской области»
В мессенджере Max начал работу чат-бот «Карта жителя Самарской области», сообщили в правительстве региона.
«Чат-бот выступает в роли виртуального консультанта, который помогает пользователям быстро находить ответы на часто задаваемые вопросы»,— говорится в сообщении.
Бот предоставляет подробную информацию о порядке получения и использования Карты жителя, функциях транспортной карты, способах пополнения баланса, процедуре смены серии, порядке перевыпуска карты в случае утери или окончания срока действия и т. д.
Для получения персонализированных данных держателям карты необходимо поделиться своим номером телефона с чат-ботом.