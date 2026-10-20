Анна Фадеева покинула пост Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области
По семейным обстоятельствам
Депутаты Астраханской областной думы досрочно прекратили полномочия регионального Уполномоченного по правам ребенка Анны Фадеевой. Причиной стали семейные обстоятельства омбудсмена, сообщает «Пункт А».
Анна Фадеева занимала свой пост с 29 мая 2024 года. «Было рассмотрено несколько сотен обращений, проведено десятки выездов и встреч, чтобы помогать там, где это особенно нужно, и шаг за шагом укреплять взаимодействие с профильными ведомствами», — написала омбудсмен на официальной странице аппарата в «ВКонтакте». До новой должности госпожа Фадеева занимала пост советника Епархиального архиерея по правовым вопросам, обеспечивала взаимодействие Астраханской епархии с государственной властью по развитию детской паллиативной помощи и помощи семьям с детьми-инвалидами.
Официальных предложений новой кандидатуры детского омбудсмена на рассмотрение облдумы еще не вносили.
До Анны Фадеевой Уполномоченной по правам ребенка в регионе была Александра Бондарева. В мае 2026 года она попала в санкционный список Евросоюза.