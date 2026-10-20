Анна Фадеева покинула пост Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области

Анна Фадеева занимала свой пост с 29 мая 2024 года. «Было рассмотрено несколько сотен обращений, проведено десятки выездов и встреч, чтобы помогать там, где это особенно нужно, и шаг за шагом укреплять взаимодействие с профильными ведомствами», — написала омбудсмен на официальной странице аппарата в «ВКонтакте». До новой должности госпожа Фадеева занимала пост советника Епархиального архиерея по правовым вопросам, обеспечивала взаимодействие Астраханской епархии с государственной властью по развитию детской паллиативной помощи и помощи семьям с детьми-инвалидами.