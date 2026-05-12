Под санкции Евросоюза попала бывший детский омбудсмен из Астрахани

Бывший уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева попала в санкционный список Евросоюза, сообщает РИА Новости. Ее имя появилось в официальном документе, опубликованном в журнале ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Бондарева включена в санкционный список Евросоюза

Фото: Дума Астраханской области Александра Бондарева включена в санкционный список Евросоюза

Фото: Дума Астраханской области

Александра Бондарева работала на посту детского омбудсмена с 2015 по 2024 год. На данный момент должность регионального уполномоченного по правам ребенка занимает Анна Фадеева.

Под санкции Евросоюза также попали всероссийские детские центры «Орленок», «Алые паруса» и «Смена». По информации ТАСС, в новый пакет также внесены Центр ДОСААФ в Севастополе, Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб «Патриот» в Крыму. Организации обвиняют в размещении детей, эвакуированных из зоны СВО. Кроме того, в списки ЕС попали 16 физических лиц.

Марина Окорокова