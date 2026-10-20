Оренбуржца приговорили к 16 годам колонии за диверсию и подготовку теракта

Выяснилось, что обвиняемый вербовал двух человек для совершения преступлений, обещая высокий доход. Суд приговорил его к 16 годам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. Молодому человеку также назначен штраф в размере 50 тыс. руб., еще 14 тыс. руб. конфисковано у него в доход государства.