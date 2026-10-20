Оренбуржца приговорили к 16 годам колонии за диверсию и подготовку теракта
19-летний парень поджег линию электроснабжения и планировал теракт у военного объекта
Центральный окружной военный суд вынес приговор 19-летнему жителю Оренбурга, признанному виновным в диверсии, вовлечении несовершеннолетнего в преступление, а также в вербовке и приготовлении к теракту. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Следствие установило, что в марте 2025 года подсудимый получил от анонима в онлайн-мессенджере предложение совершать диверсии и теракты в Оренбурге. 19-летний юноша согласился и вовлек в совершение преступлений своего несовершеннолетнего знакомого: вместе они подожгли линию электроснабжения в поселке Ростоши. Инцидент произошел 4 апреля 2025 года. Неизвестный заплатил за выполненное задание, а полученные деньги преступник вложил в криптовалюту.
После этого фигурант получил задание от куратора приобрести порошкообразное вещество для теракта и разместить его в тайнике возле военного объекта. Однако 7 мая 2025 года силовикам удалось найти вещество, а также задержать подозреваемого.
Выяснилось, что обвиняемый вербовал двух человек для совершения преступлений, обещая высокий доход. Суд приговорил его к 16 годам заключения с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. Молодому человеку также назначен штраф в размере 50 тыс. руб., еще 14 тыс. руб. конфисковано у него в доход государства.