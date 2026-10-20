Житель Омской области убил женщину из-за непонравившейся ему музыки
Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летнего жителя Омской области, который убил женщину из-за непонравившейся ему музыки. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его заключении под стражу, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, 19 октября подозреваемый после совместного распития спиртного перерезал горло 27-летней сестре своей гражданской жены. Причиной стала ссора из-за музыкального трека. Во время вечеринки потерпевшая включила песню «Черные глаза», а мужчина увлекался электронной музыкой. О происшествии в правоохранительные органы сообщила сестра погибшей.
Злоумышленника задержали. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.