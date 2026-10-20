Расходы бюджета Удмуртии на национальную экономику выросли на 31% с начала года
На это направление выделили почти 30 млрд рублей
Обновлено
Доходы консолидированного бюджета Удмуртии (с учетом муниципалитетов) в январе—сентябре составили 134,3 млрд руб. Это на 5,7% больше, чем годом ранее. Такие данные опубликовал минфин республики.
Налоговые и неналоговые доходы выросли на 3,4% — до 107,3 млрд руб. Из них больше всего приходится на НДФЛ — 47 млрд руб. (+12,7%), налог на прибыль — 20,2 млрд руб. (-21%) и акцизы — 8,1 млрд руб. (+0,2%). Безвозмездные поступления увеличились на 15,6% — до 23,3 млрд руб.
Расходы бюджета республики за девять месяцев составили 136,1 млрд руб. Это на 15,2% больше, чем годом ранее. На образование было направлено 43,5 млрд руб. (+10,3%), на национальную экономику — 29,3 млрд руб. (+31,7%), на соцполитику — 25 млрд руб. (+6,7%).
По годовому плану доходы бюджета Удмуртии составят 199,8 млрд руб., расходы — 213,8 млрд руб. Ожидаемый дефицит — 14 млрд руб.