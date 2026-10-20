Расходы бюджета Удмуртии на национальную экономику выросли на 31% с начала года

Налоговые и неналоговые доходы выросли на 3,4% — до 107,3 млрд руб. Из них больше всего приходится на НДФЛ — 47 млрд руб. (+12,7%), налог на прибыль — 20,2 млрд руб. (-21%) и акцизы — 8,1 млрд руб. (+0,2%). Безвозмездные поступления увеличились на 15,6% — до 23,3 млрд руб.