Ижевчанин пришел к судебному приставу со свертком марихуаны
Он хотел узнать о своих задолженностях
Житель Ижевска, желая узнать информацию о своих задолженностях, пришел на прием к судебному приставу в Октябрьское райотделение со свертком марихуаны. Запрещенное вещество изъяли сотрудники УФССП по Удмуртии, сообщает пресс-служба ведомства.
«При прохождении пропускного режима он явно нервничал, сильно волновался и вел себя подозрительно. В ходе личного досмотра в ручной клади мужчины были обнаружены две открытые пачки сигарет. На законное требование сотрудника предъявить их к осмотру гражданин сначала попытался уклониться от исполнения требования и избавиться от пачек»,— говорится в сообщении.
Когда в отношении мужчины составили протокол о том, что он мешает деятельности должностного лица (ст. 17.8 КоАП), тот показал содержимое пачек сигарет. В одной из них был сверток. «На вопрос сотрудника органа принудительного исполнения пояснить, что это за вещество, гражданин ответил — “марихуана”»,— добавили судебные приставы. Жителя задержали сотрудники полиции, вещество передали на экспертизу.