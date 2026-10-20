Ижевчанин пришел к судебному приставу со свертком марихуаны

Когда в отношении мужчины составили протокол о том, что он мешает деятельности должностного лица (ст. 17.8 КоАП), тот показал содержимое пачек сигарет. В одной из них был сверток. «На вопрос сотрудника органа принудительного исполнения пояснить, что это за вещество, гражданин ответил — “марихуана”»,— добавили судебные приставы. Жителя задержали сотрудники полиции, вещество передали на экспертизу.