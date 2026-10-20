В Башкирии ожидаются порывы ветра и чрезвычайная пожароопасность
В некоторых районах ночью и утром будет туман
21 октября в отдельных юго-восточных районах Башкирии ожидается чрезвычайная пожарная опасность и порывистый ветер, сообщает Башгидрометцентр.
На территории республики прогнозируется малооблачная погода, без осадков.
Подует северо-западный ветер, 3-8 м/с, в восточных районах его порывы достигнут 18 м/с.
Температура воздуха ночью понизится до -4…+1°, днем — повысится до +9…+14°.
На некоторых участках дорог ночью и утром будет туман, из-за которого видимость снизится до 500-1000 м.
В Уфе синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков. Ветер будет северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит около 0°, днем — +10…+12°.