Татарстан из-за дождей лишился 700 тысяч тонн зерна
В Татарстане из-за обильных осадков недобрали около 700 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.
По его словам, в период уборочной кампании в среднем по республике выпало 165 мм осадков — 150% от средних многолетних значений. Дожди привели к переувлажнению почвы и осложнили уборку урожая.
С 1 октября в Татарстане действует режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее сообщалось, что аграрии республики завершили уборку основных зерновых культур. По оперативным данным, валовой сбор составил 3,8 млн тонн при средней урожайности 34,5 ц/га.