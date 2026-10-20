В Татарстане закупили сельхозтехнику на 10,9 млрд рублей

В этом году хозяйства Татарстана приобрели 2,1 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования на сумму более 10,9 млрд руб. В том числе через «Росагролизинг» закуплено 1,2 тыс. единиц техники на 8,8 млрд руб., сообщил заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Заббаров.