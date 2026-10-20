У экс-замглавы налоговой инспекции Новосибирска изъяли имущество на 64 млн руб.
Ленинский райсуд Новосибирска по иску прокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего заместителя начальника межрайонной инспекции ФНС №20 по Новосибирской области Юлии Фокиной и ее семьи. Общая стоимость активов превысила 62 млн руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В доход государства были обращены земельный участок, жилой дом, три квартиры и одно машино-место. Кроме того, с бывшей сотрудницы налоговой службы и ее родственников взыскано более 5,8 млн руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2026 года суд признал Юлию Фокину виновной в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ее приговорили к трем годам колонии и штрафу в размере 5 млн руб. По версии следствия, в декабре 2024 года Юлия Фокина получила в своем рабочем кабинете 1 млн руб. от представителя коммерческой фирмы за содействие в снижении суммы недоимки.