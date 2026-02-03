Экс-замглавы налоговой инспекции Новосибирска получила 3 года колонии за взятки

Ленинский районный суд Новосибирска признал виновной в коррупции Юлию Фокину, ранее занимавшую должность заместителя руководителя МИФНС России №20 по Новосибирской области. За получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) ей назначили три года колонии и штраф в размере 5 млн руб., сообщила пресс-служба суда. Уголовное дело рассматривалось в особом (упрощенном) порядке, поскольку обвиняемая заключила соглашение о сотрудничестве.

Гособвинение в судебном процессе поддерживал заместитель прокурора области Виталий Дымолазов.

По информации суда, в декабре 2024 года Юлия Фокина получила в своем рабочем кабинете 1 млн руб. от представителя коммерческой фирмы за содействие в снижении суммы недоимки. Налоговика задержали сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. Следственный комитет возбудил в отношении нее дело о получении взятки в крупном размере.

Илья Николаев